Lazio, Lotito: “A breve arriveranno rinforzi. Nessuno puntava un penny su di noi”

“Rinforzeremo questa squadra, i giocatori che arriveranno contribuiranno anche alla crescita dello spogliatoio. Servono calciatori che hanno la stessa mentalità che c’è in questo gruppo, che è forte determinato e coeso, funzionali alla crescita della squadra”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante la presentazione ufficiale della squadra ad Auronzo: “Tifosi, dovete avere pazienza perché non si va al supermercato. Stiamo lavorando, e lo vedrete a brevissimo, per inserire alcuni giocatori che accresceranno il tasso tecnico di questa squadra. Lo scorso anno nessuno puntava un penny sulla nostra squadra, i fatti hanno dimostrato che si sono sbagliati”.