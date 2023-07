Atp Newport 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Newport 2023 (Stati Uniti), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 sui campi in erba della cittadina americana. Ultima occasione di guadagnare punti per gli specialisti del verde. Il favorito numero uno è lo statunitense Tommy Paul, seguito dai francesi Adrian Mannarino e Ugo Humbert e dal connazionale Christopher Eubanks. Riflettori puntati su altri due tennisti americani come Maxime Cressy e John Isner, sempre pericolosi su questa superficie con il loro servizio.

In gara anche il sudafricano Kevin Anderson, che ha accettato la wild card degli organizzatori dopo aver annunciato il ritiro nel maggio dello scorso anno. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’Infosys Hall of Fame Open garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 250 NEWPORT 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 17 LUGLIO – LIVE alle ore 22.00 (primo turno)

MARTEDÌ 18 LUGLIO – LIVE alle ore 22.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO – LIVE alle ore 20.00 e 22.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – Nessuna copertura (secondo turno)

VENERDÌ 21 LUGLIO – Nessuna copertura (quarti di finale)

SABATO 22 LUGLIO – LIVE alle ore 19.00 (semifinali)

DOMENICA 23 LUGLIO – Nessuna copertura (finale)