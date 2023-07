Golf, The Open 2023: trionfa Harman con 271 colpi, secondi Straka, Kim, Day e Rahm

Brian Harman vince la 151ª edizione del The Open, il quarto e ultimo Major stagionale, concluso con 271 (67 65 69 70, -13) colpi. Sul percorso del Royal Liverpool GC (par 71), a Hoylake in Inghilterra, Harman ha chiuso con un vantaggio di sei colpi su Sepp Straka, Tom Kim, Jason Day e Jon Rahm, secondi con 277 (-7).

“Essere campione del The Open è veramente incredibile, era il sogno che cullavo da sempre”, ha detto Harman che ha ricevuto un assegno di tre milioni di dollari di premio. Più lontani gli azzurri con Guido Migliozzi (69 72 71 80) 64° con 282 (+8). L’italiano ha giocato con molta accortezza per tre round, iniziando al 13° posto, poi salendo all’11° e scendendo al 24°, quindi il black out nell’ultimo turno veramente inatteso. Non ha superato il taglio Francesco Molinari, 92° con 148 (73 75, +6).