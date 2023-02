Wta Merida 2023, Lucrezia Stefanini fuori a un passo dal main draw: Tsurenko vince in tre set

Niente da fare per Lucrezia Stefanini, che nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA di Merida è stata sconfitta da Lesia Tsurenko con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 dopo oltre tre ore di battaglia sul cemento messicano. L’azzurra classe 1998 ha ceduto alla distanza alla giocatrice ucraina, numero 101 del ranking mondiale contro la 127esima posizione occupata dalla portacolori italiana. Stefanini era riuscita a far suo il primo set grazie ai due break ottenuti nel sesto e nel decimo gioco, ma poi nel secondo set ha pagato un inizio stentato e soprattutto la mancata chance con due palle per il 4-4 che avrebbero permesso all’italiana di recuperare un doppio break di svantaggio. Tanto rammarico anche nel terzo set, con Stefanini avanti di un break e incapace di convertire la palla del 4-1 per poi perdere il servizio ancora una volta sul 5-4 quando serviva per il match. Da un punto di vista mentale Stefanini arriva in difficoltà al dodicesimo game e al momento di servire per andare al tiebreak cede ancora una volta il servizio, salutando il torneo.