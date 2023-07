Tabellone Atp Atlanta 2023: Fritz guida il seeding, tornano Nishikori e Monfils

Il tabellone dell’ATP 250 di Atlanta 2023, torneo in programma sul cemento americano da lunedì 24 a domenica 30 luglio. La prima testa di serie è lo statunitense Taylor Fritz, seguito dall’australiano Alex De Minaur e dal britannico Dan Evans. I nomi interessanti presenti nel main draw sono però numerosi, a partire da Gael Monfils, che ha ricevuto una wild card. Al via anche Kei Nishikori, che torna a comparire nel tabellone di un torneo Atp a circa due anni di distanza dall’ultima volta. Non ci sono invece tennisti italiani ai nastri di partenza.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE ATP 250 ATLANTA

PRIMO TURNO

(1) Fritz bye

Wu vs Moutet

Thompson vs (PR) Nishikori

Q vs (6) Shelton

(3) Evans bye

(SE) Isner vs Koepfer

Cressy vs (SE) Michelsen

Q vs (8) Wolf

(5) Eubanks vs (WC) Martin

Nakashima vs Purcell

(WC) Quinn vs Vukic

(4) Nishioka bye

(7) Humbert vs Lestienne

Q vs Q

(WC) Monfils vs Kokkinakis

(2) De Minaur bye