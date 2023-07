Amichevole 2023, Clasico show: il Barcellona segna tre gol, il Real colpisce quattro traverse

Il Clasico regala spettacolo anche in amichevole. Con Barcellona e Real Madrid in campo lo show è assicurato, anche se il punteggio sorride totalmente ai blaugrana: 3-0 il risultato in favore dei catalani in Texas ma la squadra di Ancelotti è incredibilmente sfortunata sotto porta. Barcellona in vantaggio al 15′ con Dembelé, il Real potrebbe riportarsi subito in partita ma Vinicius sbaglia il rigore e colpisce la traversa. Sarà solamente la prima delle quattro centrate dai blancos, la seconda di queste sempre di Vinicius ma questa volta su punizione.

Nella ripresa tocca a Tchoumeni sfiorare il gol, ma nel finale è il Barcellona ad arrotondare il punteggio: all’85’ arriva il raddoppio del canterano Fermin Lopez, nel recupero il tris calato da Ferran Torres. Nel mezzo, nemmeno a dirlo, la terza traversa personale di uno sfortunatissimo Vinicius.