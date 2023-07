Tabellino Napoli-Anaune 6-1, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Napoli-Anaune con i gol e i marcatori dell’amichevole estiva del precampionato 2023. Buona la prima per la squadra di Rudi Garcia, che batte la squadra della Val di Non con il punteggio di 6-1. Nel primo tempo a segno Politano e Vergara, mentre nella ripresa c’è gloria per tanti giovani e anche per Olivera. Di seguito ecco il tabellino completo.

LA CRONACA DELL’AMICHEVOLE

NAPOLI-ANAUNE 6-1

NAPOLI PRIMO TEMPO: Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui (cap); Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. All. Garcia.

NAPOLI SECONDO TEMPO: Idasiak, Obaretin, Olivera, Saco, Marchisano, D’Avino, Cioffi, Marranzino, Russo, Iaccarino, D’Agostino. All. Garcia.

ANAUNE: Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Morano.

MARCATORI: 21′ rig. Politano, 24′ Vergara, 49′ Cioffi, 51′ rig. Biscaro, 58′ Saco, 68′ Iaccarino, 89′ Olivera