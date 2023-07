La Lazio batte il Primorje in amichevole, 5-0 e tutti gli attaccanti in gol

La Lazio batte il Primorje 5-0 nel secondo test amichevole ad Auronzo. Allo stadio Zandegiacomo i ragazzi di Sarri non deludono e piegano gli sloveni grazie ai gol di Pedro, Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni su rigore e Gonzalez, dunque in gran forma tutti i giocatori offensivi a disposizione. Meglio dunque rispetto allo scontro di un anno fa, che finì 4-0, due i siparietti: Romagnoli che abbraccia l’arbitro Prontera ringraziandolo per aver ammonito l’avversario Vukovic e il fatto che negli sloveni ci fosse Lotito, difensore portoghese omonimo del presidente biancoceleste.

All’11’ arriva il vantaggio della Lazio con l’intramontabile Pedro, il suo è un pallonetto splendido su assist di Immobile. Nonostante la buona reazione degli sloveni, il raddoppio arriva già al 16′, frutto della combinazione che manda Immobile verso la porta colpevolmente dimenticato dalla difesa avversaria, 2-0 e applausi per il capitano. E al 22′ è già tris biancoceleste, Felipe Anderson semina il panico in area e non perdona il portiere. 3-0 a fine primo tempo ma nella ripresa pronti-via e con undici cambi per Sarri è l’unico titolare in campo, Mattia Zaccagni, a brillare di luce propria: dribbling sul portiere e rigore trasformato, 4-0. Lieve fastidio per l’appena entrato Hysaj costretto dunque subito al cambio, poi arriva il maltempo con grandine e tuoni, ma c’è comunque spazio per vedere la rete del 5-0 di Gonzalez.