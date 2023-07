Atp Gstaad 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 21 luglio

Ecco il programma di venerdì 21 luglio dell’Atp di Gstaad 2023. In programma i quattro match di quarti di finale, che decreteranno altrettanti semifinalisti. Solamente due teste di serie sono rimaste in corsa, ovvero Miomir Kecmanovic e Yannick Hanfmann, che affronteranno rispettivamente i qualificati Bergs e Medjedovic. Ecco l’ordine di gioco completo con tutti gli orari.

Roy Emerson Arena

Ore 10.30 – (Q) Bergs vs (2) Kecmanovic

Non prima delle 12 – Varillas vs Ramos-Vinolas

Non prima delle 15 – Cachin vs Munar

Non prima delle 17.30 – (4) Hanfmann vs (Q) Medjedovic