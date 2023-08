Tabellino Frosinone- Cosenza 3-3: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il Frosinone ha pareggiato 3-3 contro il Cosenza. La partita si è rivelata intensa, con diverse azioni interessanti per entrambe le squadre. Il Frosinone è inizialmente andato in vantaggio al 2′ con Harroui e il raddoppio è arrivato al 20′ con Borrelli. Il Cosenza non ha tardato a rispondere, segnando il gol del 2-1 al 24′ grazie a Tutino. Nel secondo tempo poi Zilli ha pareggiato al 65′, seguito dal terzo gol del Frosinone di Baez al 72′. Infine, ha chiuso la partita la rete del pareggio di Voca, andata a segno al minuto 82′. Ecco il tabellino dei padroni di casa:

FROSINONE (4-3-3): Turati (44’ st Palmisani); Oyono, Monterisi (29’ st Szyminski), Romagnoli, Marchizza (44’ st Klitten); Gelli (29’ st Bidaoui), Mazzitelli (33’ st Kujabi), Harroui (44’ pt Brescianini); Baez (33’ st Selvini), Borrelli (19’ st Cuni), Kvernadze (19’ st Garritano).

A disposizione: Pahic, Macej.

Allenatore: Di Francesco.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino (24’ st Rispoli), Meroni, Venturi (1’ st Cimino), D’Orazio (29’ st Rigione); Calò (33’ st Maresca), Zuccon; Tutino (19’ st Voca), D’Urso (38’ st Finotto), Arioli (8’ st Zilli); Mazzocchi.

A disposizione: Lai, Marson, Occhiuto, Maresca, Cubretovic.

Allenatore: Caserta.

Arbitro: sig. Marinelli di Tivoli (Roma); assistenti: sigg. Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma) e Pietro Dei Giudici di Latina; Quarto Ufficiale Luca Massimi di Termoli (Cb).

Marcatori: 2’ pt Harruoi (F), 20’ pt Borrelli (F), 24’ pt Tutino (C), 20’ st Zilli (C), 28’ st Baez (F), 37’ st Voca (C).

Note: spettatori totali: 1.115 (di cui 66 ospiti); totale incassato euro 7.813; angoli: 4-3 per il Frosinone; ammoniti: 37’ pt Calò (C), 42’ st Arioli (C) recuperi: 2’ pt;