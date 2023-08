Amichevole 2023, Cremonese-Genoa a reti bianche allo ‘Zini’

Termina a reti inviolate la sfida amichevole allo ‘Zini’ di Cremona tra Cremonese e Genoa. Partita giocata con generosità da entrambe le squadre ma con pochissime occasioni degne di nota.

Gilardino schiera i nuovi acquisti Martin, Thorsby e Retegui, l’attaccante azzurro si fa vedere in apertura di match con una conclusione però troppo centrale e bloccata da Sarr. La squadra di Ballardini tiene bene il campo e si lascia preferire in un primo tempo concluso a reti inviolate, nonostante i tentativi di Collocolo e Bertolacci. Nella ripresa consueta girandola di cambi, nella Cremonese dentro Tsadjout mentre il Grifone ruota gli attaccanti con Puscas e Coda ma il risultato non cambia e per i due portieri c’è davvero poco lavoro.