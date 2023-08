Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: i nove azzurri scelti per la prova in linea maschile

Ufficializzati i nove corridori italiani che saranno per la prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo 2023 in corso a Glasgow. Per il percorso di 271.1 km della gara in programma domenica 6 agosto, il ct della nazionale azzurra Davide Bennati ha scelto Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli, Matteo Trentin e Simone Velasco. Come riserva selezionato Andrea Pasqualon.