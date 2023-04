Tabellino Cittadella-Parma 0-1: marcatori e gol Serie B 2022/2023

Il tabellino di Cittadella-Parma, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Una rete firmata da Camara regala il secondo successo consecutivo al Parma, che dopo essere sprofondato addirittura fuori dalla zona playoffs un paio di settimane fa, ora risale fino alla momentanea sesta posizione in classifica. Per il Cittadella, che non vince dalla fine del mese di febbraio, ora la situazione inizia a farsi seria, con un solo punto di margine sul Cosenza e la zona play-out, ma con i con la formazione calabrese che deve ancora scendere in campo.

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6 (39′ st Carriero sv), Pavan 5.5, Del Fabro 5.5, Giraudo 5; Vita 6, Branca 6 (23′ st Mastrantonio 6), Crociata 5.5 (32′ st Danzi 6); Embalo 5 (1′ st Ambrosino 5.5); Maistrello 5.5 (32′ st Magrassi 6), Antonucci 5.5. In panchina: Manfrin, Maniero, Perticone, Felicioli, Donnarumma, Mattioli, Lores Varela. Allenatore: Gorini 6.

PARMA (4-1-4-1): Chichizola 6; Delprato 6.5, Osorio 6, Cobbaut 6.5, Coulibaly 6; Estevez 6.5 (40′ st Sohm sv); Zanimacchia 6 (21′ st Man 5.5), Camara 7 (13′ st Bonny 6.5), Juric 6, Benedyczak 6 (21′ st Hainaut 6); Vazquez 6.5 (40′ st Inglese sv). In panchina: Santurro, Corvi, Balogh, Charpentier, Ansaldi, Mihaila, Circati. Allenatore: Pecchia 6.5

ARBITRO: Baroni di Firenze 6.5

RETE: 21′ pt Camara

NOTE: spettatori circa 3500. Ammoniti Gorini, Estevez, Salvi, Ambrosino, Pavan, Bonny. Angoli: 2-2. Recupero: 4′, 5′.