Tabellino Como-Genoa 2-2: marcatori e gol Serie B 2022/2023

Il tabellino di Como-Genoa, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Un’altra grande prova da parte della squadra lombarda, che in rimonta ferma la striscia di quattro vittorie consecutive dell’armata di Gilardino. I rossoblù sono passati in vantaggio con un gol di Strootman, per poi raddoppiare con Coda ad inizio ripresa. Cutrone accorcia le distanze cinque minuti più tardi, al 62′, e infine è Mancuso a trovare il gol del pareggio nei minuti finali.

IL TABELLINO

COMO (3-5-2): Gomis 5.5; Odenthal 6, Canestrelli 6, Binks 6.5; Parigini 6 (31′ st Pierozzi sv), Da Cunha 5.5 (13′ st Mancuso 7.5), Bellemo 6, Iovine 6 (31′ st Arrigoni 6.5), Ioannou 5.5 (35′ st Blanco 6): Cerri 6.5, Cutrone 7 (35′ st Gabrielloni 6.5) In panchina: Ghidotti, Vigorito, Cagnano, Faragò, Vignali, Tremolada, Gatti Allenatore: Longo 7

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Ilsanker 6 (31′ st Hefti sv), Vogliacco 6.5, Dragusin 7; Sabelli 6.5, Frendrup 6.5 (43′ st Jagiello sv), Badelj 7, Strootman 7.5, Criscito 6.5; Coda 7 (31′ st Aramu sv), Gudmunsson 7 (31′ st Ekuban sv). In panchina: Semper, Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Puscas, Calvani, Dragus. Allenatore: Gilardino 6.5

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.5

RETI: 23′ pt Strootman, 12′ st Coda, 18′ st Cutrone, 43′ st Mancuso

NOTE: spettatori 6526 (3948 paganti, 2578 abbonati). Ammoniti Frendrup, Vogliacco, Ioannou Angoli: 9-4. Recupero: 1′, 5′.