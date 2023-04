Tabellino Brescia-Ternana 1-0: marcatori e gol Serie B 2022/2023

Il tabellino di Brescia-Ternana, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Mister Gastaldello aveva dichiarato di crederci ancora nella salvezza e i suoi ragazzi sembrano seguirlo: il Brescia torna a vincere a distanza di addirittura quattro mesi e mezzo. Era infatti dal 27 novembre contro la Spal che non si ottenevano i tre punti, che portano i lombardi a -3 dalla zona play-out. Nel match odierno contro la Ternana a siglare la rete decisiva è Jallow all’ottavo minuto. Per la squadra umbra un ko che interrompe la mini-striscia positiva di due risultati.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci 6.5; Jallow 7, Cistana 6, Mangraviti 6, Huard 6.5; Bisoli 7, Labojko 6 (45’st Niemeijer sv), Björkengren 6 (23’st Ndoj 5); Rodriguez 5.5 (14’st Adryan 5.5), Listkowski 6 (24’st Scavone 6); Ayè 6. In panchina: Lezzerini, Karacic, Adorni, Olzer. Allenatore: Gastaldello 6

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6; Diakitè 6, Sørensen 5 (1’st Capanni), Mantovani 5.5, Corrado 5; Di Tacchio 5.5 (24’st Donnarumma 5.5), Coulibaly 6 (23’st Proietti 6), Defendi 6 (23’st Capuano 6); Palumbo 6, Partipilo 5 (23’st Falletti 5.5); Favilli 5.5. In panchina: Krapikas, Proietti, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Cassata, Agazzi, Martella. Allenatore: Lucarelli 5

ARBITRO: Volpi di Arezzo 6

RETE: 4’pt Jallow.

NOTE: spettatori 6700 circa. Ammoniti Huard, Labojko, Ndoj. Angoli 3-4. Recupero: 2′; 6′.