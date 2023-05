Swiatek-Kudermetova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Iga Swiatek affronterà Veronika Kudermetova nella semifinale del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La prima testa di serie del tabellone continua la sua difesa del titolo e dopo aver sconfitto facilmente Petra Martic si trova a sfidare un’avversaria che invece potrebbe anche accusare un po’ di stanchezza, avendo vinco i quattro incontri disputati a Madrid tutti al terzo set. Si tratta del quarto scontro diretto tra le due tenniste, con la numero uno del mondo che si è aggiudicata tutti e tre i precedenti senza mai cedere un set. L’ultimo di questi è anche piuttosto recente, quando a Doha è finita addirittura 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco. Kudermetova proverà a fare meglio, anche perché fare peggio in questo caso non è facile.

Swiatek e Kudermetova scenderanno in campo oggi, giovedì 4 maggio come secondo match della sessione serale, che partirà alle ore 20:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di semifinale tra la tennista polacca e la russa garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.