Diffidati Udinese-Napoli, gli azzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Dopo la delusione con la Salernitana, il Napoli è pronto a scendere in campo il punto decisivo per il terzo scudetto della propria storia. L’appuntamento è alla Dacia Arena per il match contro l’Udinese valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una gara decisiva per l’esito del campionato, ormai saldamente nelle mani del club campano da molto tempo. In vista della prossima partita contro la Fiorentina gli uomini di Luciano Spalletti dovranno fare attenzione alle ammonizioni, poiché nella lista dei diffidati figurano due importanti calciatori: si tratta di Victor Osimhen e Kim Min-Jae.