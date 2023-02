Swiatek-Krejcikova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Dubai 2023

Iga Swiatek affronterà Barbora Krejcikova nella finale del Wta 1000 di Dubai 2023, in programma dal 19 al 25 febbraio. Seconda finale consecutiva per la polacca, che non ha ancora perso un set in Medio Oriente considerando anche il titolo vinto la scorsa settimana. Dopo le agevoli vittorie ai danni di Fernandez e Samsonova e il ritiro di Pliskova, la numero uno del mondo ha sconfitto in semifinale Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2. Nell’atto conclusivo del torneo affronta la ceca Krejcikova in quella che sarà una rivincita della finale del Wta di Ostrava dello scorso anno (vinta da Barbora). Sarà inoltre un confronto tra due campionesse del Roland Garros e a partire favorita sarà Swiatek, che guida inoltre gli H2H per 2-1. Guai però a sottovalutare Krejcikova, capace di sconfiggere nel corso della settimana avversarie del calibro di Sabalenka e Pegula.

Swiatek e Krejcikova scenderanno in campo nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.