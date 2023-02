Murray-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Doha 2023

Andy Murray se la vedrà contro Daniil Medvedev nell’ultimo atto dell’ATP 250 di Doha 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città qatariota. Lo scozzese è galvanizzato dopo i cinque match point annullati in semifinale nel corso del terzo e decisivo set contro il giovane ceco Jiri Lehecka. Servirà un’impresa contro l’ex numero uno del mondo. Quest’ultimo, infatti, è tornato su grandissimi livelli, come aveva dimostrato il titolo di Rotterdam conquistato domenica scorsa in finale contro il nostro Jannik Sinner. I pronostici sono tutti dalla parte di Medvedev, che ha battuto Murray nei loro due precedenti all’attivo. Attenzione, però, a non dare totalmente per spacciato il campione britannico, che nelle ultime settimane ha fatto intendere di potersela ancora giocare alla pari con i migliori tennisti al mondo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Murray e Medvedev scenderanno in campo oggi (sabato 25 febbraio). I due giocatori apriranno le danze sul Centre Court non prima delle ore 16:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’ultimo atto tra Murray e Medvedev garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine della partita.