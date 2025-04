È iniziato il conto alla rovescia per Swatch Nines Snow, l’evento sportivo sulla neve più emozionante dell’anno. Con Swatch come sponsor principale per il terzo anno consecutivo, quest’ultima edizione dell’evento sportivo invernale più atteso del calendario è pronta per uno spettacolare decollo tra il 7 e il 12 aprile a Schilthorn, in Svizzera. Con un percorso progettato dagli atleti per gli atleti, sarà l’occasione perfetta per un cast stellare di sciatori e snowboarder di superare i propri limiti.

Salto perfetto

Swatch Nines è una serie di eventi unica nel suo genere, nota per il suo spirito di cameratismo, in cui gli atleti danno libero sfogo alla propria creatività, incoraggiandosi a vicenda, realizzando numerosi nuovi trick e persino stabilendo record mondiali. Ogni anno viene presentato un percorso appositamente progettato per essere al contempo intuitivo ma impegnativo, diventando inevitabilmente fonte di ispirazione per nuovi trick. Questo evento sulla neve del 2025 ha come concetto fondamentale il salto perfetto per andare oltre. Con un trampolino di lancio circolare che permette cinque tipologie di decolli in salto multifunzionali, gli atleti possono stracciare il regolamento e mostrare le loro abilità impressionanti. Con nuovi record ed entusiasmo sempre crescenti per tutta la settimana, Swatch Nines Snow raggiungerà il suo apice sabato 12 aprile con la giornata aperta al pubblico. Folle di appassionati di sport estremi accorrono a Schilthorn per vedere le imprese dei migliori e più brillanti atleti del mondo, e, con l’occasione, sperimenteranno la rapidissima funivia di Schilthorn recentemente ristrutturata. In questo modo i fan non si perderanno neanche un istante di questo palcoscenico sportivo davvero unico, in cui gli atleti daranno il massimo. Oltre a un negozio Swatch appositamente progettato dove saranno vendute le ultime collezioni, i fan che intraprenderanno il viaggio per Schilthorn potranno godere di un posto in prima fila per assistere a tutta l’azione epica.

La formazione degli atleti del Proteam Swatch

Swatch Nines è sempre il posto giusto per i più grandi nomi degli sport d’azione e quest’anno non fa eccezione. Tra i medagliati, i campioni del mondo e i vincitori degli X-Games figurano alcuni dei nostri atleti Swatch Proteam. La superstar dello snowboard Mia Brookes scenderà sulle piste reduce da una stagione invernale vittoriosa. La stella nascente Kaishu Hirano punta ancora una volta a raggiungere i vertici in questa installazione personalizzata. Dopo aver svolto un ruolo fondamentale nella progettazione del percorso di quest’anno, Nico Vuignier, innovativo freeskier, visionario creativo e atleta di lunga data dello Swatch Proteam, torna ad esibirsi ed è pronto a fare di nuovo notizia. Nico ha progettato la parte finale del percorso, perfettamente predisposta a migliorare le abilità, che include persino degli specchi per garantire che tutti gli atleti possano catturare le proprie azioni più incredibili. Brooke D’Hondt punta a consolidare il record mondiale dell’anno scorso del salto più alto femminile con lo snowboard, mentre il suo collega canadese Max Moffatt torna finalmente a sciare a Schilthorn, pronto a stupire la folla. Il leggendario snowboarder Xavier De Le Rue e sua figlia, la prodigio del freeride Mila De Le Rue, osserveranno i loro compagni di squadra scatenarsi sui grandi salti. Più inclusiva che mai, abbracciando la creatività di tutti gli sport d’azione, questa masterclass non è riservata solo agli esperti di sport sulla neve. Gli atleti del Proteam Sam Pilgrim ed Erik Fedko porteranno la magia della MTB, mentre Matthias Dandois e Kevin Peraza sfrecceranno sulle loro BMX. Anche la superstar del surf hawaiano Noah Beschen metterà alla prova le sue abilità sulle Alpi svizzere.