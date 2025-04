Milano vince contro Scandicci per 3-1 ed è la prima finalista dei playoff di Serie A1 2024/2025 di volley femminile. Conegliano supera invece Novara, vincendo in quattro set gara-3. Le zanzare avevano però trionfato per 3-0 in gara-2 e la seconda finalista potrà essere decretata solo con gara-4, se non con una quinta partita. L’Imoco e le novaresi torneranno in campo tra tre giorni, mercoledì 9 aprile.

CONEGLIANO-NOVARA: LA CRONACA

Conegliano vince per 3-1 su Novara. Novara parte nel migliore dei modi, ottenendo il vantaggio poco dopo il via. Conegliano mantiene il ritmo delle avversarie per i primi scambi, ma nella seconda metà perde terreno. L’Imoco fatica soprattutto in fase di cambio palla, permettendo alle Zanzare di prendere il largo. Conegliano non riesce a mettere a punto neanche un muro, avvenimento raro per le pantere. Il time out di Santarelli chiamato sull’11-16 non ha risultati sperati e Novara continua a macinare punti, fino a chiudere il set per 17-25. Conegliano si riprende nel set successivo, con Gabi che guida la rimonta delle campionesse in carica. Il sestetto di Santarelli sale in cattedra e allunga, lasciando Novara all’inseguimento. Conegliano mette a segno il 46% degli attacchi, mentre l’efficienza offensiva di Novara scende al 31%. Il parziale si conclude per 25-18.

Novara entra in crisi nel terzo set, risentendo del calo di prestazioni di Tolok, meno decisiva rispetto all’inizio di partita. Conegliano mantiene il controllo del gioco, salendo con velocità in cattedra. Le pantere si rivelano dominanti, confermato il processo di crescita iniziato nel set precedente L’Imoco chiude rapidamente la frazione, mettendo a terra un convincente 25-11. Il quarto parziale segue un copione simile a quello visto nel parziale precedente. Conegliano, ormai libera dalla tensione iniziale, prende il largo in breve tempo. Novara paga la stanchezza e si arrende per 25-15.

Dopo gara 1 vinta da Conegliano in tre set e gara 2 che ha visto Novara trionfare con un netto 3-0, il risultato della partita odierna porta l’Imoco avanti per 2-1. Le due formazioni si sfideranno nuovamente mercoledì 9 aprile in gara 4, con Conegliano che accederebbe alla finale in caso di successo.

MILANO-SCANDICCI: LA CRONACA

Il primo set va alla Savino del Bene, guidata da una Carol in ottima forma. Milano fatica a rispondere ai muri delle avversarie e dopo un avvio equilibrato, perde terreno. Scandicci sale in cattedra nella seconda metà, allungando fino a chiudere la frazione in vantaggio per 16-25. La Vero Volley ritrova ritmo nel secondo set, che vede il sestetto di casa passare in vantaggio. Scandicci insegue a distanza per gran parte della frazione, accorciando le distanze solo sul finale. La rimonta della Savino del Bene non è però efficiente come sperato dalla squadra e Milano la spunta per 25-22.

Nel terzo set il copione è lo stesso. Scandicci risente del calo di Antropova, colonna portante del sestetto. Dall’altra parte del campo Egonu non perdona e mette a segno diversi punti. La Savino del Bene rimane distante solo una manciata di punti, ma non riesce a raggiungere Milano. La Vero Volley colleziona anche questo parziale, vincendo per 25-22. Scandicci crolla durante il quarto set, lasciando alle avversarie la strada spianata verso il successo. Milano scioglie gli ormeggi e va a vincere per 25-17, chiudendo la partita per 3-1. La Vero Volley, che aveva vinto gara-1 per 3-0 e si era poi imposta per 3-2 nella seconda partita, stacca così il pass per la finale dei playoff di Serie A1.