A Riccione si chiude la Coppa del Mondo di trampolino, con l’ultima giornata dedicata alle semifinali e alle finali. Il programma di giornata si apre con la routine di Samuele Patisso Colonna, che in semifinale ottiene un punteggio pari a 56.660. Un buon risultato per l’azzurro, che manca però la qualificazione alla finale, fermandosi alla sedicesima posizione a causa di alcune sbavature. Le finali di trampolino si aprono con la prova di sincro femminile. A spuntarla sono le britanniche Bryony Page e Isabelle Songhurst, che trionfano con 50.000. Alle spalle delle inglesi, Hu Yicheng e Zhang Xinxin dalla Cina salgono sul secondo gradino del podio con un punteggio di 49.630. Il podio è poi chiuso dalle francesi Lea Labrousse e Clea Brousse a quota 47.910.

La finale di sincro maschile viene vinta dai tedeschi Caio Lauxtermann e Fabian Vogel, in testa alla classifica con 51.570. Seconda posizione per il duo transalpino composto da Pierre Gouzou e Alexis Regulus con 51.350, mentre il terzo posto va a Yerlan Tasmagambetov e Roman Barkov dal Kazakistan, autori di una routine che vale il punteggio di 51.090. Il sincro misto vede la vittoria degli statunitensi Sarah Webster Cheyenne e Isaac Rowley con 48.120, mentre a completare il podio ci sono gli australiani Abby Watts e Leuca Mcleod a quota 46.940 e gli azeri Seljan Mahsudova e Ali Niftalijev con 46.570.

LE FINALI INDIVIDUALI

Nella finale individuale femminile a spuntarla è la cinese Hu Yucheng, davanti a tutte con 57.030. Seconda posizione per Sofiia Aliaeva – atleta in gara sotto la bandiera neutrale – a quota 56.600 punti, mentre chiude il podio l’atleta canadese Sophiane Methot con 55.310. Il trampolino individuale maschile consegna la vittoria all’atleta neutrale Ivan Litvinovich, in testa alla classifica con 66.390. Argento per il cinese Yan Langyu, autore di un brillante 65.400. Il secondo posto va al ginnasta cinese Yan Langyu con 65.400. A completare la top tre è un altro atleta neutrale, Kirill Kozolov, con un punteggio di 63.490.