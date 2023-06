Svitolina-Sabalenka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Elina Svitolina sfiderà Aryna Sabalenka nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La tennista ucraina, nonostante sia ritornata nel circuito solo pochi mesi fa dopo la gravidanza, si sta già esprimendo ad altissimi livelli ed ha vinto quattro match a Parigi. Ora però l’asticella si alza dato che sulla sua strada trova la futura numero uno al mondo (se non al termine del Roland Garros, con ogni probabilità dopo Wimbledon) nonché protagonista assoluta di questo 2023. Sabalenka non ha ancora lasciato per strada alcun set e scenderà in campo con i favori del pronostico.

Svitolina e Sabalenka scenderanno in campo oggi, martedì 6 giugno come secondo incontro di giornata sullo Chatrier non prima delle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.