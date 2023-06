Djokovic-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Novak Djokovic affronterà Karen Khachanov nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il serbo ora è a tre vittorie dal suo slam n°23 e dal sorpassare Rafael Nadal. Zero i set finora persi in questa prima settimana di gioco sulla terra parigina e di certo partirà con tutti i favori del pronostico contro il russo, che dall’ultima parte di stagione 2022 però sta facendo molto bene. Khachanov ha una striscia aperta di due semifinali consecutive a livello slam, raggiunge a New York e Melbourne, e pur partendo sfavorito proverà a fare tris anche sul rosso di Parigi. La cattiva notizia per il russo? Ha perso 10 degli 11 incontri giocati contro Nole.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Khachanov scenderanno in campo martedì 6 giugno ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.