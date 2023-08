Surf, Championship Tour 2023: Fioravanti terzo nelle acque di Tahiti

Nelle acque di Tahiti, dove andranno in scena anche le gare olimpiche del prossimo anno, Leonardo Fioravanti ha destato un’ottima impressione nell’ultima tappa del Championship Tour di surf. L’azzurro è riuscito a centrare il terzo posto, rinforzando in questo modo la sua non posizione nel ranking mondiale. Il surfista laziale, che ha già conquistato il pass per i prossimi Giochi a cinque cerchi, è stato fermato in semifinale dall’australiano Jack Robinson, poi anche vincitore nell’ultimo atto sul brasiliano Gabriel Medina. Fioravanti si è dunque dovuto accontentare del gradino più basso del podio insieme all’hawaiiano Barron Mamiya. Un buon risultato in vista di Parigi 2024, dove l’azzurro proverà a migliorare il nono posto ottenuto nell’esordio olimpico a Tokyo.