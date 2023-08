Rugby, Summer Nation Series 2023: annunciato il XV azzurro per la sfida con la Romania

Tutto pronto a San Benedetto del Tronto, dove l’Italia sfiderà la Romania nel primo dei due Test Match casalinghi validi per le Summer Nation Series. Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 19 agosto alle 18.30 scenderà in campo. Nel triangolo allargato – insieme a Odogwu e Ioane – torna a vestire la maglia azzurra Ange Capuozzo, assente dal match contro l’Irlanda nello scorso Guinness Sei Nazioni. Coppia di centri formata da Brex e Morisi, mentre per la prima volta nella storia della Nazionale, dal primo minuto, le chiavi della mediana saranno affidate ad una coppia di fratelli con Paolo e Alessandro Garbisi che torneranno a giocare insieme proprio dopo i pochi minuti nella ripresa del match giocato a Bucarest l’1 luglio 2022 contro la Romania.

“Inizia per noi una nuova fase della preparazione verso il Mondiale. Quella contro la Romania è il primo step di 2 partite – comprensivo anche di Giappone – che rappresentano per noi un momento cruciale della stagione. La Romania è una squadra fisica. Abbiamo preparato bene la partita e puntiamo a conquistare il primo successo estivo davanti ai nostri tifosi” ha dichiarato Kieran Crowley.