Suso non ha voluto calciare il rigore? Mendilibar: “Ho sbagliato a togliere Lamela. Non dico altro”

L’errore su rigore di Gudelj ha condannato il Siviglia alla sconfitta in finale di Supercoppa Europea contro il Manchester City. E la stampa spagnola si chiede il perché dagli undici metri non sia andato Suso, entrato in campo al 93′ al posto di Erik Lamela solo per calciare il penalty. “Ho sbagliato a togliere Lamela – ha confessato in conferenza stampa il tecnico andaluso Josè Luis Mendilibar – perché se fosse rimasto fino alla fine avrebbe tirato un rigore. Ho pensato che chi entrava al suo posto potesse calciare in una condizione migliore di lui. È così”, spiega. Lo stesso ragionamento è stato adottato per il cambio che ha visto Rafa Mir entrare al posto di En Nesyri. Ma a chi gli chiede se Suso si è rifiutato di essere uno dei primi cinque rigoristi, il tecnico taglia corto: “Non dico altro”.