Superlega, Reichart ferma gli arabi: “Progetto riservato ai club europei”

Il progetto Superlega non vedrà inclusi le società dell’Arabia Saudita. Ad affermarlo è Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, la società che ha sviluppato la nuova competizione: “Assolutamente no, questo è un progetto riservato solo a club europei“. Una caratteristica particolare è la proposta di trasmettere gratuitamente la Superlega: “Siamo convinti che le migliori partite, con in campo i più grandi calciatori, hanno la forza di raggiungere miliardi di persone nel mondo. Questa è una grande opportunità: le piattaforme streaming e le tecnologie avanzate di oggi potranno aiutarci. Il grande calcio su un’unica piattaforma gratuita eliminerà anche la pirateria, che oggi è un grave problema“.