Torino-Udinese 1-1, Cairo: “Buon pareggio, la squadra ha fatto buone cose”

Urbano Cairo ha commentato ai microfoni della Gazzetta il pareggio per 1-1 tra Torino e Udinese: “Si tratta di un risultato che può andare bene, la squadra ha fatto buone cose e l’ho vista determinata. Non era semplice reagire dopo il gol subito a dieci minuti dal 90′, lo spirito è quello giusto“. Il patron dei granata ha poi parlato di Nemanja Radonjic: “Non è mai stato fuori rosa. Ha avuto un infortunio, ma ora è recuperato ed è tornare in gruppo. Il suo impatto sulla gara è stato positivo“. Su Juric, invece: “Abbiamo un buon rapporto. Del rinnovo se ne parlerà quando sarà il momento“. Infine, Cairo ha fatto un bilancio dell’annata: “Manca ancora una partita, ma per ora è positivo. Dobbiamo cercare di fare quel passo in avanti che vogliamo fare“.