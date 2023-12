MOVIOLA – Inter-Lecce, abbaglio Marcenaro: fischia rigore, ma il Var lo richiama

Episodio da moviola ad inizio secondo tempo di Inter-Lecce, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I salentini provano ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio e si rendono pericolosi su un tiro che viene deviato da Carlos Augusto, per l’arbitro Marcenaro la deviazione è avvenuta di mano ed è calcio di rigore. Ma sin dalle primissime immagini si nota come il brasiliano colpisca il pallone con il gomito attaccato al corpo, il Var quindi richiama il direttore di gara al monitor e cambia idea: niente calcio di rigore.