Superbike GP Italia 2023, Razgatlioglu concede il bis: dopo la Superpole, si prende anche gara-2

Il GP d’Italia 2023 del Mondiale di superbike vede trionfare Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco della Pata Yamaha, già protagonista in mattinata con la conquista della Superpole, ha concesso il bis vincendo gara-2. Sul podio con lui anche la Ducati di Axel Bassani e la Kawasaki del britannico Jonathan Rea, mentre è finito per terra al primo giro il leader della classifica generale, Alvaro Bautista (Ducati). Poco male per lo spagnolo, che a cinque tappe dal termine della stagione conserva 70 punti di vantaggio su Razgatlioglu.