Udinese, Sottil: “Quest’anno sarò più lucido e centrato”

Mister Andrea Sottil suona la carica dal ritiro dell’Udinese. Il tecnico, confermato sulla panchina dei bianconeri, ammette di aver imparato dall’esperienza dello scorso anno. “L’anno scorso c’era la grande emozione del ritorno in una piazza e in una società che conoscevo da tanto tempo – spiega ai microfoni di Sky – Oltre al discorso relativo al ritorno in Serie A. Quest’anno c’è la stessa concentrazione e lo stesso entusiasmo, affronterò la stagione in una maniera ancora più lucida, serena e centrata. Credo di poter passare queste caratteristiche anche al gruppo squadra”. I bianconeri affronteranno il primo test stagionale nella sgambata contro la Rappresentativa dei dilettanti del Friuli Venezia-Giulia nell’impegno in programma questa domenica 16 luglio.