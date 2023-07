L’Arabia Saudita con l’Al-Hilal punta anche Raphinha, come dichiarato da Mundo Deportivo. Non sarebbero ancora state avanzate offerte concrete al Barcellona per il brasiliano, ma con il giocatore sarebbe già stato trovato un accordo economico. I dirigenti azulgrana a questo punto attendono un’offerta per il cartellino del giocatore, valutato circa 40 milioni di euro.