Super-G maschile Val Gardena 2023: Ploier portato via in barella dopo una brutta caduta

Il Super-G maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stato interrotto per la brutta caduta di cui è stato vittima Andreas Ploier. L’austriaco ha inforcato nel quarto settore ed è rimasto a terra, probabilmente a causa di una botta oppure di una torsione. Inizialmente non sembrava un colpo particolarmente duro, invece è stato necessario l’intervento dei soccorsi in pista per aiutare Ploier. L’atleta austriaco è stato portato via in barella. Dopo una decina di minuti di stop, la gara è ripartita.