Serbia, in calendario amichevole con la Russia verso Euro 2024: si attende ok di Fifa e Uefa

La Serbia ha in calendario anche un’amichevole con la Russia nel suo percorso di avvicinamento agli Europei del 2024. La Federcalcio serba ha dato notizia che l’incontro si terrebbe il 21 o 22 marzo a San Pietroburgo e sarebbe il primo della nazionale russa con una compagine europea da due anni a questa parte, dopo la sospensione imposta da Uefa e Fifa per l’intervento militare in Ucraina. Tutto questo, però, avrà luogo soltanto nel caso dovesse arrivare l’autorizzazione da Uefa e Fifa. In questo periodo la Russia ha disputato sfide casalinghe contro Iraq, Camerun e Cuba, e in trasferta in Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Iran, Qatar e Kenia.