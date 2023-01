Super-G femminile Cortina d’Ampezzo, Bassino: “Sono contenta, mi sono divertita”

“Sono contenta di come ho affrontato il tutto. Ho proprio pensato di spingere le curve e di far bene anche i passaggi ciechi”. Queste le parole di Marta Bassino dopo il terzo posto nel super-G femminile di Cortina d’Ampezzo 2023. “Sono contenta di aver fatto un podio in casa. Una neve abbastanza facile, c’era curva ma bisognava far andare gli sci – racconta l’azzurra -. Mi son divertita tantissimo. Era veramente una bella giornata. Ho trovato il giusto compromesso tra incidere le curve, questa è sempre stata una delle mie piste preferite ma non mi era mai riuscito di far così bene”.

“Non si sentiva molto entrare la velocità, quasi mi sentivo andare piano – ha aggiunto Marta -. Oggi ci spostiamo sul gigante, la Erta è tutta un’altra cosa. Penso l’abbiano barrata, quindi troveremo un’altra neve in una pista ripida e tosta. Bisognerà lottare e sciare forti, tirando fuori il coraggio per tirar le curve. Una pista difficile perché c’è un po’ di tutto, difficile con tutta la parte finale in contropendenza, ma anche lì da attaccare e andare giù. Molto contenta della mia stagione, di come sto sciando. Mi interessa molto di più come scio del risultato, perché se riesco a sciare come ho in testa so che i risultati poi arrivano” conclude.