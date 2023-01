Sci alpino, Brignone: “Bellissimo SuperG, ma io non l’ho interpretato bene”

La sciatrice azzurra, Federica Brignone, ha commentato la sua prestazione nel corso del SuperG di Coppa del Mondo 2022/23 a Cortina d’Ampezzo. Queste le sue parole: “Un bellissimo SuperG in condizioni fantastiche, ma io non son riuscita ad interpretarlo al meglio. Mi son sentita lenta, ho provato a tagliare un pochettino ma correggendo su questa neve paghi poi tantissimo. Ho voluto attaccare, ma non facendolo nel modo giusto, Avrei dovuto fare più curva sopra. Non c’era un punto chiave oggi, ho sbagliato un po’ dopo il Delta non tirandola tanto perdendo velocità. Non son riuscita a far le cose giuste su un tracciato e una neve del genere, non riuscendo ad adattarmi al meglio alle condizioni. Spero di fare due grandi gare a Kronplatz, sciando allo stesso modo che negli allenamenti”.