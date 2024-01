Super-G femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024 domenica: trionfa Gut-Behrami, Melesi e Goggia in top 10

Lara Gut-Behrami vince il secondo Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prova maiuscola da parte dell’atleta elvetica, unica a scendere sotto l’1:15 e capace di tagliare il traguardo in 1:14.95. 25 i centesimi di vantaggio sul secondo posto, occupato da Cornelia Huetter, mentre anche il gradino più basso del podio è a tinte austriache vista la presenza di Mirjam Puchner (staccata di un solo centesimo dalla connazionale). Completano quindi la top 5 la norvegese Mowinckel e la svizzera Gisin.

LE PAROLE DELLE ITALIANE

Per quanto riguarda le azzurre, la migliore è a sorpresa Roberta Melesi, che nonostante il pettorale 27 chiude sesta a 39 centesimi dalla vetta, centrando il miglior risultato della carriera. Di poco dietro Sofia Goggia, le cui qualità non si sposano particolarmente bene con le caratteristiche della pista e deve accontentarsi dell’ottavo posto a 48 centesimi. Fuori dalla top 10 infine Federica Brignone, undicesima a 65 centesimi. Non brillano Laura Pirovano, Nicol Delago e Marta Bassino, rispettivamente 19^, 28^ e 29^ ma almeno a punti. Più staccate Runggaldier (32^) e Bernardi (44^), mentre Nadia Delago esce di scena.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA

L. Gut-Behrami (SUI) 1:14.95 C. Huetter (AUT) +0.25 M. Puchner (AUT) +0.26 R. Mowinckel (NOR) +0.34 M. Gisin (SUI) +0.35 R. Melesi (ITA) +0.39 L. Gauche (FRA) +0.40 S. Goggia (ITA) +0.48 R. Miradoli (FRA) +0.55 L. Macuga (USA) +0.58 E. Ledecka (CZE) +0.63 F. Brignone (ITA) +0.65

19. L. Pirovano (ITA) +0.97

28. Nicol Delago (ITA) +1.46

29. M. Bassino (ITA) +1.48

32. T. Runggaldier (ITA) +1.58

44. V. Bernardi (ITA) +2.63

DNF Nadia Delago (ITA)