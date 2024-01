Super-G Altenmarkt-Zauchensee 2024, Goggia: “Buona prova, ma podio alla portata”. Melesi: “Sono felicissima”

Né Goggia, né Brignone. La miglior azzurra del secondo Super-G femminile di domenica di Altenmarkt-Zauchensee 2024 è stata Roberta Melesi, sesta al traguardo: “Sono felicissima. Sono riuscita a fare una manche completa senza commettere grossi errori. Ora mi godo il momento, poi vedremo cosa arriverà. Sono reduce da anni difficili e ho fatto tanta fatica per arrivare a questo risultato“. Ottavo posto invece per Sofia Goggia, che ha dichiarato: “Credo di aver disputato una buona gara nel complesso. Prendo il buono che c’è, anche se il podio era alla portata. Il weekend in generale è stato buono: ottimo in discesa, ma un po’ carente in super-G dove avrei potuto raccogliere molto di più“.

RISULTATI E ORDINE D’ARRIVO

“Mi sentivo molto nel vento che andava molto a folate. Ma l’appuntamento è rinnovato per Jasna” ha tagliato corto Marta Bassino, ancora lontanissima dalle posizioni di vertice. Di poco fuori dalla top 10 invece Federica Brignone, la quale ha spiegato: “C’era tanto vento, tuttavia fino all’ultimo muro ero prima. Ho sbagliato nel finale, che non sono stata in grado di interpretare. Ero ancora troppo rigida e ho voluto troppo, come già successo ieri. Il bilancio del weekend per quanto mi riguarda è negativo: la prima gara è andata bene, ma non le due seguenti e sono molto dispiaciuta“.