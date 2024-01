Benzema non va al ritiro dell’Al Ittihad ma spiega: “Un ciclone ha impedito il rientro”

Karim Benzema non si è presentato alla data prestabilita al raduno dell’Al Ittihad a Jeddah, facendo infuriare il tecnico Marcelo Gallardo. L’allenatore ha infatti deciso di escludere il calciatore francese dallo stage dei prossimi giorni della squadra saudita. Un’assenza che inevitabilmente ha fatto rumore, confermando secondo alcuni le difficoltà di ambientamento di Benzema in Arabia Saudita. Karim The Dream però fornisce una spiegazione alla sua assenza, provando così a difendersi dalle accuse.

Stando a quanto riportato da Marca, che ha contattato il francese, Benzema non ha raggiunto il ritiro dell’Al Ittihad perché rimasto bloccato alle Mauritius, dove un ciclone ha bloccato i voli impedendogli il rientro. Sarebbe questo il motivo per cui l’ex calciatore del Real Madrid non avrebbe raggiunto i compagni, ma il club saudita non sembra convinto.