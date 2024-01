Lotta scudetto, Marocchi: “L’Inter vince facile, la Juventus di misura. Questa la differenza”

“Quando l’Inter gioca così poi vince facile e tutte le squadre che ha battuto 4-0, la Juventus invece le ha battute 1-0 o 2-1. La differenza sta tutta lì, non di certo nei punti ma nel modo in cui le partite si sviluppano. Ma se si va avanti così e la Juve riesce a stare attaccata, all’Inter allora tocca vincere lo scontro diretto”. Questa l’analisi di Giancarlo Marocchi, ex giocatore e attuale opinionista per Sky Sport, della corsa scudetto tra Inter e Juventus.