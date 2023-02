Super Bowl LVII: Mahomes e i Chiefs per creare una dinastia, gli Eagles per coronare una stagione quasi perfetta

Il Super Bowl. Sì, “l’evento che ferma l’America”, proprio lui. L’halftime show, i milioni di dollari impegnati in scommesse e i menù a tavola delle famiglie a stelle e strisce, come ci viene ricordato puntualmente ogni 12 mesi in questo periodo dell’anno. Sia chiaro, se c’è un aspetto sul quale gli americani non hanno avversari al mondo questo è la capacità di creare uno spettacolo senza pari attorno ai loro eventi sportivi, quindi da un certo punto di vista la lettura non è del tutto errata. E’ altrettanto vero che una tale inquadratura non aiuta questo meraviglioso sport a trovare nuovi appassionati. Ma forse è meglio così. Lasciamo che una piccola parte abbia avuto la fortuna di ammirare le gesta di Tom Brady negli ultimi 20 anni e il resto lo conosca come ‘il marito – star del football americano – della top model Giselle Bundchen’.

IL PROGRAMMA DEL SUPER BOWL

LA DIRETTA IN CHIARO SULLA RAI

TELECRONISTI SU RAI E DAZN

Ma veniamo a noi, anzi a loro. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles questa notte scenderanno in campo allo State Farm Stadium di Glendale, a venti minuti da Phoenix, Arizona. Due squadre che per quello che si è visto in questi mesi non arrivano a quest’appuntamento in modo sorprendente, ma forse un po’ inaspettata questa finale lo è ripensando a quelle che erano le aspettative prima che iniziasse la stagione. I Chiefs in realtà tornano al Super Bowl a distanza di solamente due anni dall’ultima volta e sono alla terza partecipazione negli ultimi quattro, ma l’ascesa dei Cincinnati Bengals con Joe Burrow e dei Buffalo Bills con Josh Allen aveva probabilmente portato a dar per scontato troppo presto un fenomeno generazionale come Patrick Mahomes. Poi gli addii di elementi importanti come Tyreek Hill e Tyrann Mathieu durante la passata off-season avevano fatto il resto, creando qualche dubbio sulle effettive potenzialità di questo nucleo.

Ma coach Andy Reid è una garanzia ed insieme al suo staff è stato in grado di adattarsi perfettamente al nuovo roster sotto il piano offensivo, semplicemente mettendo ancor di più al centro dell’azione uno di coloro che invece è ancora lì a distanza di anni, ovvero Travis Kelce. Un futuro hall of famer che alla fine della sua carriera verrà ricordato tra i top-3 tight end della storia di questo gioco. Poi la posizione esatta sceglietela voi. I Kansas City Chiefs partono da loro due, Mahomes e Kelce.

CHI CANTA DURANTE L’HALFTIME SHOW

LE DATE DELLA STAGIONE NFL

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Se da un lato abbiamo appena descritto quella che sostanzialmente può essere definite una semi-dinastia considerando i risultati ottenuti nelle ultime quattro stagioni, dall’altro troviamo invece dei Philadelphia Eagles che incarnano alla perfezione quella che è l’NFL e in generale lo sport americano: la capacità vincere, toccare il baratro, avere il coraggio di prendere scelte drastiche e poi reinventarsi. D’altronde non sono passati così tanti anni dall’ultima vittoria, era il febbraio del 2018 a Minneapolis. Ma da allora è di fatto cambiato tutto, c’è un altro coach, e anche un altro quarterback. La squadra è cambiata quasi del tutto e tra i pochi rimasti c’è il centro Jason Kelce. Sì, Kelce come quello già citato sopra: Travis e Jason saranno la prima coppia di fratelli a giocare in un Super Bowl.

Il QB è Jalen Hurts, un ragazzo di 24 anni entrato in NFL con un curriculum collegiale di tutto rispetto ma di certo non quello di un predestinato sul quale nessuno nutriva dei dubbi. Difatti è stato scelto al secondo giro con la pick 53 nel 2020. Gettato nella mischia nel finale della disastrosa stagione 2020/2021, l’estate successiva Philadelphia decide di dargli le chiavi dell’attacco dopo aver mandato via Carson Wentz. Una prima stagione di assestamento, chiusa con diversi lampi e la qualificazione ai playoffs. Poi la scorsa offseason la dirigenza interviene nel modo giusto e fa quello che ogni franchigia dovrebbe essere in grado di fare, vale a dire semplificare il più possibile la vita al proprio quarterback. Ne è nato un attacco perfetto, che funziona come una macchina perfetta. Vario come pochi altri, capace di svilupparsi in qualsiasi modo a seconda di ciò che l’avversario gli propone difensivamente.

Il match si probabilmente deciderà – come spesso accade – nella sfida tra la linea offensiva dei Chiefs e quella difensiva degli Eagles. La pass rush di Philadelphia è tra le migliori della lega ed è in grado di generare una pressione costante. La O-line di Kansas City dovrà in qualche modo cercare di arginare Reddick e compagni, proteggendo un Mahomes che nel corso di queste settimane di playoffs già ha preso una scavigliata niente male contro Jacksonville. Il kickoff è per le 00:30 e all’interno di questo pezzo troverete anche tutti link utili per seguire quella che si preannuncia come una grande nottata di football. Dalle modalità di trasmissione in tv a – ovviamente – chi si esibirà durante l’Halftime Show.