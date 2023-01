Super Bowl 2023 in tv: data, canale, orario e diretta Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles

Il calendario, il programma, l’orario e la diretta tv relativa al Super Bowl LVII che conclude la stagione NFL 2022/2023. Cinque mesi di football che sono volati ci portano qui, all’appuntamento più atteso dell’anno. A Glendale, Arizona, saranno i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles a contendersi il Vince Lombardi Trophy domenica 12 febbraio 2023 (quando in Italia saranno le 00:30 di lunedì 13). Ci arrivano a questo SB le prime due teste di serie delle rispettive Conference, che nel corso di queste settimane di Playoffs sono riuscite a confermare quanto di buono fatto vedere già nel corso della Regular Season.

I Chiefs tornano a giocarsi un SB 2 anni dopo quello perso nel 2021 a Tampa contro i Buccaners, mentre gli Eagles ci tornano a distanza di cinque anni dal trionfo a Minnesota contro i Patriots. La differenza è che Philadelphia ci arriva sostanzialmente con una squadra completamente nuova rispetto ad allora, mentre la struttura di Kansas City – pur con degli ovvi cambiamenti – resta la stessa: Patrick Mahomes e Travis Kelce protagonisti sul terreno di gioco, coach Andy Reid a chiamare gli schemi dalla sideline.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere il Super Bowl sulla propria piattaforma, con in più la possibilità di seguire tutti i programmi di approfondimento e avvicinamento alla sfida dell’anno tramite il canale NFL Network, sempre live 24 ore al giorno. Come negli anni passati, dovrebbe essere garantita la diretta anche in chiaro sui canali Rai, ma si attende l’ufficialità da parte dell’emittente pubblica italiana.

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DEL SUPER BOWL LVII

ORARIO ITALIANO

LUNEDI 13 FEBBRAIO

Ore 00:30

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

ORARIO EAST COAST USA

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Ore 18:30 (EASTERN TIME)

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

ORARIO WEST COAST USA

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Ore 15:30 (PACIFIC TIME)

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles