Larissa Iapichino in finale nel salto in lungo: data, orario e come vederla in tv Mondiali atletica Budapest 2023

Larissa Iapichino va a caccia di una medaglia importante nella gara di salto in lungo femminile ai Mondiali di Budapest 2023. L’azzurra, una delle migliori atlete quest’anno in Diamond League, ha ottenuto l’accesso in finale con il sesto punteggio al termine di una prova molto ben gestita e senza strafare. Si torna in pedana oggi, domenica 20 agosto, per provare a salire sul podio. La finale avrà inizio alle 16:55.

