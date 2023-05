Struff-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Jan-Lennard Struff affronterà Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Tutto sembra apparecchiato per l’accesso in finale del greco, unica testa di serie rimasta in uno spicchio di tabellone in cui tutti gli altri big sono caduti. Guai però a sottovalutare Struff, approdato ai quarti da lucky loser e pronto a stupire ancora. Tsitsipas è avanti 3-2 nei precedenti, ma ha perso l’unico su terra rossa e inoltre i due non si affrontano da due anni e mezzo. Secondo i bookmakers sarà il greco a partire largamente favorito.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Struff e Tsitsipas scenderanno in campo oggi, mercoledì 3 maggio, non prima delle ore 20:00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.