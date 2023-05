Dalla Francia: Inter e Napoli puntano gli occhi su Danso del Lens

Continua a sorprende in Ligue 1 il Lens delle meraviglie, che è sempre più vicino alla qualificazione in Champions League. Tra le fila dei giallorossi, c’è un difensore che sta ben figurando: Kevin Danso. Classe 1998, austriaco, con anche una esperienza in Premier League con il Southampton, gli avrebbero puntato gli occhi addosso anche Inter e Napoli. Secondo quanto riportato da FootMercato, il club francese avrebbe chiesto 20 milioni di euro per il suo cartellino.