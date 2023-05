Partizan Belgrado-Real Madrid stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 playoff Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Partizan Belgrado-Real Madrid, sfida valida come gara-4 dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Continua lo spettacolo adrenalinico del testa a testa tra i serbi e gli spagnoli, con i primi che si erano imposti per ben due volte in trasferta, mentre i secondi hanno dimezzato lo svantaggio nel primo confronto alla Stark Arena, davanti a 20.000 tifosi di casa, imponendosi in una sfida tirata fino all’ultimo possesso. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 4 maggio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Partizan Belgrado-Real Madrid di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita, oltre a tutti i risultati e alla classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.