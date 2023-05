Struff-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Jan-Lennard Struff affronterà Aslan Karatsev nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Il penultimo atto che nessuno si aspettava e che, ancor più incredibilmente, è un match che durante questo torneo si è già giocato. Struff e Karatsev si sono infatti affrontati nell’ultimo turno di qualificazioni, con il tennista russo che era riuscito ad avere la meglio in due set. Poi il tedesco è stato fortunato ad essere ripescato come lucky loser ed eccoci qui, dieci giorni dopo: Struff e Karatsev, un qualificato ed un lucky loser, si contendono un posto nella finale di un Masters 1000.

Struff e Karatsev scenderanno in campo oggi, venerdì 5 maggio alle ore 20:00.