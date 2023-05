Perugia-Cagliari oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2022/2023

Alle 20:30 di venerdì 5 maggio Perugia e Cagliari scenderanno in campo in occasione della trentaseiesima giornata di Serie B. La squadra di Ranieri (che ritrova Mancosu tra i convocati) cerca punti per i playoff, la formazione di casa invece insegue l’obiettivo salvezza. Sesto a 51 punti, una lunghezza dal Parma, il Cagliari vuole blindare una posizione nei piani alti. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky, Dazn ed Helbiz. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

“La gara di venerdì si può vincere solo mettendo la stessa motivazione degli avversari, che avranno massima volontà di far bene. Troveremo un ambiente bello, emozionante: entrando con la giusta preparazione mentale ce la giocheremo alla pari”, le parole di Claudio Ranieri alla vigilia. “Partita da vincere a tutti i costi, il pubblico sarà importante”, ha detto invece Castori.