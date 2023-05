Boxe, Mauro Forte – Francesco Grandelli in tv: programma, orario e streaming Europeo pesi piuma

Mauro Forte (17-0-2, 7KO) sfida Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) nel match valido per la prestigiosa cintura europea dei pesi piuma, lasciata vacante da Kiko Martinez. L’evento intero inizierà alle 20:30 di venerdì 5 maggio, mentre per il main event bisognerà aspettare circa le 23:00. A Tivoli nella Boxing Night c’è il secondo atto tra i due pugili, ad oltre un anno di distanza dalla prima sfida del novembre 2021, quando lo split draw consentì a Mauro Forte di difendere il titolo di campione dell’Unione Europea. Nella serata sono in palio altri due titoli continentali. Stephanie Silva (7-0-0) deve difendere la sua cintura di campionessa europea dei supermosca contro la francese Mailys Gangloff (8-3-0, 2KO), mentre Simona Salvatori (8-0-0, 2KO) contenderà a Johanna Wonyou (8-0-0, 2KO) il vacante titolo europeo dei pesi gallo. Occhi poi sui talenti emergenti di Roma. La campionessa mondiale di kickboxing Gloria Peritore è passata alla boxe, Armando Casamonica (9-0-0, 1KO) combatterà sulla distanza delle otto riprese nei pesi superleggeri, Mario Manfredi inseguirà la terza vittoria (2-0, 1KO) e Francesco Faraoni (1-0, fratello di Mattia) ritornerà sul ring dopo l’esordio vincente di ottobre. L’evento potrà essere seguito interamente su Dazn.

Programma venerdì 5 maggio

Dalle 20:30, Francesco Faraoni – (pesi medi)

A seguire, Mario Manfredi – (pesi medi)

A seguire, Gloria Peritore vs Giacoma Cordio (pesi gallo)

A seguire, Armando Casamonica vs Francesco Acatullo (pesi superleggeri)

A seguire, Simona Salvatori vs Johanna Wonyou (titolo europeo pesi gallo)

A seguire, Stephanie Silva vs Mailys Gangloff (titolo europeo pesi supermosca)

Intorno alle 23:00, Mauro Forte vs Francesco Grandelli (titolo europeo pesi piuma)